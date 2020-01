24 kilometer file op A12 naar Utrecht in ochtendspits vol ongelukken

Een aanrijding bij Utrecht zorgde kort voor 08.00 uur voor grote vertraging voor verkeer vanuit Arnhem en Ede. Automobilisten komen volgens verkeersdiensten al in de file bij Veenendaal.



De file was rond 08.45 uur volgens verkeersdienst ANWB ongeveer 24 kilometer lang, goed voor meer dan een half uur vertraging. De linkerrijstrook werd enige tijd afgesloten voor hulpverlening en het bergen van voertuigen. Daarna nam de file snel af in lengte.



Eerder vanochtend zorgde een botsing even voorbij Ede voor grote vertraging voor verkeer richting Arnhem. Na de aanrijding rond 07.00 uur liet Rijkswaterstaat twee van de drie beschikbare rijstroken afsluiten.



Achter de plek van het incident ontstond al snel een file van zo’n zes kilometer, volgens de wegbeheerder goed voor een vertraging van meer dan een half uur.



De weg werd rond 07.45 uur weer vrijgeven, daarna loste de file vrij snel op maar had verkeer richting Arnhem tot knooppunt Grijsoord nog enige tijd last van filevorming.



Over de oorzaak van de aanrijding was kort na het incident nog niets bekend.