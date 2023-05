35 minuten in de rij, maar dan heb je wel wat bij festival Vorkje Prikken: ‘Ik moet voorraad bij regelen’

Met videoFollow the sun, klonk het in de namiddag in het Openluchttheater. Dat lieten de bezoekers zich zondag geen twee keer zeggen tijdens foodtruckfestival Vorkje Prikken Ede. Op het zonovergoten terrein was het weinig meelijwekkende keuzestress die van de gezichten af te lezen was. Immers, met zestien trucks was er - van tosti tot Thais - heel wat te proeven.