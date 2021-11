4100 kippen op pluimveebedrijf in Otterlo uit voorzorg geruimd in strijd tegen vogelgriep

‘Omdat niet volledig uit te sluiten is dat het vogelgriepvirus is overgebracht naar het bedrijf in Otterlo, en het in een zeer pluimveedichtgebied ligt, is besloten om de vleeskuikens op het bedrijf te ruimen’, meldt het ministerie vandaag.



De ruiming is gedaan door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).



Hoewel de kans op een besmetting bij dit bedrijf klein is, zijn de consequenties van een eventuele uitbraak op deze locatie zeer groot. In een straal van tien kilometer rondom het bedrijf liggen 144 pluimveebedrijven in de gemeenten Ede en Barneveld.