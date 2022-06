82-jarige man met spoed naar het ziekenhuis na ‘incident met paard’, ook traumahelikopter opgeroepen

Protest van Polar Bears tegen dubieus doelpunt in waterpolo­fi­na­le afgewezen; Het Ravijn definitief landskampi­oen

De beslissingswedstrijd tussen de waterpoloërs van Polar Bears en Het Ravijn in de finale om de landstitel wordt niet (deels) overgespeeld. Het protest van de Edese eredivisionist tegen een doelpunt van de tegenstander buiten de schotperiode - bij een 9-9 tussenstand in de derde periode - is door de protestcommissie waterpolo van de KNZB afgewezen wegens vormfouten.

3 juni