A12 bij Ede weer vrijgegeven na ongeval

Een personenauto botste zondagochtend rond 09.15 uur door onbekende oorzaak tegen de vangrail. De bestuurder is gewond geraakt en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Een rijbaan in de richting van Veenendaal naar Ede was afgesloten tot een bergingsbedrijf de wagen had afgesleept. De weg is rond 10.30 uur weer vrijgegeven.