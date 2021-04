Aangifte van poging tot moord door aangevallen persfotograaf Timothy

Crowdfun­ding om verwaar­loos­de Ljalja en haar man uit Oekraïne naar Ouwehands Berenbos te halen

12 april RHENEN - De tegenstelling kan niet groter zijn en maakt de situatie van twee bruine beren in Oekraïne des te schrijnender. Nu nog leven de twee beren in een klein, goor hok in een speeltuin. Maar als een actie van Ouwehands Dierenpark en Bears in Mind slaagt, komen de dieren binnenkort naar het Berenbos waar ze de berenhemel op aarde vinden.