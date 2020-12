Aanhouding voor alcohol bij ongeval in tunnel Ede

Edese lijmfa­briek is miljoenen­be­drijf: ‘Van elke berg karton ongeveer helft in elkaar gezet met onze lijm’

16 december EDE -Het begon met een kleine lijmketel. Inmiddels is Intercol in Ede een miljoenenbedrijf in hoogwaardige kleefstoffen. En de groei is er nog niet uit: zo komt er nu een nieuw magazijn bij.