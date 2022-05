Aanmoedigingsprijs voor ‘pimpen van huisraad’: ‘Spullen repareren zou ieders way of life moeten zijn’

Bij kippenboer Jacco staat het zweet op de rug: ‘Mijn kinderen mogen even niet meer in de stal komen’

Ruim 600.000 dode kippen en eenden in amper twee maanden tijd, binnen een straal van zo'n vijftien kilometer. De vogelgriep heeft de pluimveesector in de Gelderse Vallei volledig in zijn greep. In Achterberg vouwt kippenboer Jacco Wisserhof dagelijks zijn handen ineen om te bidden dat hij en zijn 43.000 kippen de dans ontspringen.

