Aannemer bouwplaats waar kleuter om het leven kwam krijgt boete: ‘Niets gedaan om te voorkomen dat blokken omvielen’

De kleuter overleed nadat hij van een stapel kalkzandsteenblokken was gevallen. Samen met drie andere kinderen was de jongen aan het spelen op het bouwterrein. Het OM oordeelt dat het bedrijf zich niet aan voorschriften heeft gehouden. Het terrein was namelijk niet afgezet met hekken en daardoor vrij toegankelijk. Verder waren de kalkzandsteenblokken die op het terrein waren geplaatst, niet op juiste wijze gezekerd; ze stonden los opgestapeld. ‘Er was niets gedaan om te voorkomen dat de blokken zouden omvallen’, aldus de officier van justitie.

‘Wees alert’

De straf is opgelegd aan het bouwbedrijf dat verantwoordelijk was voor het terrein, individuele medewerkers worden niet strafrechtelijk vervolgd. Mocht het bedrijf niet betalen, dan zal de zaak alsnog aan de rechter worden voorgelegd.



Het OM wil deze tragische gebeurtenis aangrijpen om te benadrukken hoe gevaarlijk bouwterreinen zijn, zeker ook voor kinderen, en hoe belangrijk het is dat bedrijven zich aan veiligheidsvoorschriften houden.



‘Ongelukken zoals in Ederveen zouden we te allen tijd moeten zien te voorkomen. Daarom willen we iedereen waarschuwen; wees alert, let op’, zegt de officier van justitie.