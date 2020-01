Aanrijding op kruising in Ede leidt tot file

Kröl­ler-Mül­ler Museum in Otterlo trekt meer dan 400.000 bezoekers

5 januari OTTERLO - Voor het eerst sinds een grote tentoonstelling over Vincent van Gogh, heeft het Kröller-Müller Museum weer meer dan 400.000 bezoekers in een jaar mogen ontvangen. Het museum telde in 2019 405.000 bezoekers. In 2018 haalde het museum in Nationaal park de Hoge Veluwe het aantal van 400.000 net niet. Toen bleef de teller steken op 396.000 bezoekers.