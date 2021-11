Aanslagdreiging station Ede-Wageningen zo serieus dat politie opschaalde

Zoon Johannes start petitie om vader Nico van der Poel op direct verkiesba­re plaats SGP-lijst te krijgen

EDE - Alleen een heleboel voorkeursstemmen kunnen Nico van der Poel na de verkiezingen in maart 2022 aan een plaats in de nieuwe fractie van de SGP in de Edese gemeenteraad krijgen. Dat is het voornemen van het plaatselijke partijbestuur. Zoon Johannes is het daar absoluut niet mee eens. Daarom is hij een petitie gestart.

20 oktober