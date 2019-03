Accudieven Lunteren op camera vastgelegd

Doordat een aantal winkels in de Dorpsstraat goede camerabeelden hebben is er een goed signalement bekend van de dieven. Een inwoner van Lunteren zag de verdachten zaterdagochtend lopen op de Dorpsstraat. De personen wisten zich uit de voeten te maken voor de politie ter plaatse was. De wijkagent van Lunteren vermoedt dat de verdachten in de gaten hadden dat ze werden gevolgd.



De politie heeft de informatie gedeeld met teams in Veenendaal en Barneveld, zodat ook zij alert kunnen zijn op de dieven. De politie Veenendaal deed een oproep om de accu’s van de fietsen te halen en desnoods mee te nemen bij het winkelen of een bezoek aan de kerk.