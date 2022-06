Acht jaar na de eerste aanvraag mag De Stroet uitbreiden: ‘Veel vraag van Lunterse bedrijven’

Het heeft wel even geduurd voor de uitbreiding, tot de Westzoom, eindelijk werd toegestaan. In 2014 is een eerste aanvraag gedaan. Destijds heeft Ede geen toestemming gegeven, aldus Van der Schans. ,,We zaten toen in het staartje van de economische crisis. Kavels op het nieuwe bedrijventerrein in Wekerom Het Laar gingen bijvoorbeeld niet weg.” Overigens was toen sprake van een kleinere uitbreiding.