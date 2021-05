Achtervolging automobilist in Belgische auto eindigt met knal tegen lantaarnpaal in Otterlo

Horeca wisselend enthousi­ast over opengaan van de terrassen

22 april EDE/ WAGENINGEN/ VEENENDAAL - De terrassen mogen vanaf woensdag weer beperkt open. Dat klinkt leuk, maar niet iedere horecaondernemer in de Vallei is er even blij mee. ,,Het is absoluut geen haleluja bij ons”, zegt Carel Oomes van café De Vlaamsche Reus in Wageningen. ,,Natuurlijk ben ik blij", reageert Robert Nagel van Robert's Pub in Veenendaal.