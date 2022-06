Actievoerende boeren bezorgen verkeer op A12 bij Ede grote vertraging, weg weer vrij

Fietser en scooterrij­der zwaarge­wond bij botsing in Bennekom

BENNEKOM - Op de Bovenbuurtweg in Bennekom is in de nacht van vrijdag op zaterdag een aanrijding geweest tussen een scooter en een fietser. De twee zijn vermoedelijk frontaal op elkaar gebotst en raakten daarbij zwaargewond.

