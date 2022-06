Actievoerende boeren blokkeren Velperbroekcircuit en stichten brand: weg volledig afgesloten

Wie verzint een mooie naam voor nieuwe snelfiets­rou­te?

De eerste schop gaat eind dit jaar in de grond. Dat is het startsein voor de aanleg van de nieuwe snelfietsroute van Ede naar Wageningen, via Bennekom. Bij zo’n route hoort tegenwoordig een naam. Zo heet de snelfietsroute van Wageningen naar Arnhem het Nederrijnpad. De provincie Gelderland heeft samen met de gemeenten Ede en Wageningen een prijsvraag uitgeschreven.

21 juni