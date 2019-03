Advocaat Knoops van man die 20 jaar kreeg voor moord op Pim Overzier wil heropening zaak

‘Gemiste kans’

‘Blind date'

Overziers lichaam werd in maart 2002 begraven in het Reve-Abbertbos bij Dronten gevonden. Apeldoorner Overzier was ziekenhuisanalist in Ede en verdween op 5 november 2001. Hij vertelde vrienden over ‘een blind date’ met de ex-vriendin van Haalboom.



Knoops zei eind 2017 in de Stentor dat Overzier mogelijk aan een natuurlijke dood is gestorven. Dat concludeerde hij nadat wetenschappers contra-onderzoek hadden laten uitvoeren op het bewaarde hart van Overzier en ernstige hartafwijkingen vaststelden. Knoops bracht ook een gevechtswetenschapper in stelling, die stelde dat de uit Bennekom afkomstige Haalboom de fysieke sterkere Overzier nooit had kunnen overmeesteren.



Haalboom heeft zijn gevangenisstraf erop zitten. De veroordeling in 2003 werd een jaar later onherroepelijk toen de Hoge Raad het cassatieberoep verwierp.