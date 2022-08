Afgesleepte auto vliegt in brand in Ede

Ziekenhuis Gelderse Vallei ziet aantal coronapa­tiën­ten oplopen, maar komt nog niet in de problemen

Het aantal coronapatiënten in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is de afgelopen weken toegenomen. Dat meldt een woordvoerder van het ziekenhuis. Desondanks kan de reguliere zorg in het ziekenhuis gewoon doorgaan.

30 juli