Afgezaagd gewei van aangereden hert in Ede is terug, dader wordt aangeklaagd voor diefstal

Een woordvoerder van de gemeente Ede vertelt dat het gewei werd teruggevonden door een anonieme tip van een getuige. Nuijten laat via Twitter weten dat hierna het gewei in beslag werd genomen en is de verdachte gevraagd een verklaring af te leggen. Het proces verbaal is opgestuurd naar het Openbaar Ministerie voor verdere afhandeling.



De gemeente onderneemt verder geen actie om dit soort gevallen tegen te gaan in de toekomst. ,,Het is gewoon hopen dat mensen het niet meer doen.” Eerder liet een woordvoerder al weten dat het ‘ontzettend lomp gedrag was en mensen zoiets uit hun hoofd moeten laten’.