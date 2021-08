Afghaanse vluchtelingen in Harskamp verhuizen naar Heumensoord

Hoeveel Afghanen vanuit Harskamp naar Heumensoord komen en vanaf wanneer, is volgens een woordvoerder van het COA nog onzeker. Dat komt volgens haar doordat mensen op de legerplaats nabij Ede nog geïdentificeerd moeten worden en ook maar zo richting het buitenland kunnen uitwaaien. Ook is nog onduidelijk wanneer de opvang op Harskamp exact sluit. ,,We hebben wel altijd gezegd, Defensie wil dat ook graag, dat Harskamp en Amsterdam als eerste weer voor Defensie beschikbaar komen. Daar houden wij aan vast”, zegt de woordvoerder. ,,Harskamp is het belangrijkste militaire schietoefenterrein voor heel Defensie en dat is best een aderlating.”

‘Vooral gezinnen met kleine kinderen’

Heumensoord biedt vanaf dinsdag in eerste instantie plaats aan 450 Afghanen en het terrein is daar volgens bouwmeester Derk de Vries van Defensie nu al zo goed als klaar voor. Later wordt het aantal tijdelijke bewoners verhoogd naar maximaal duizend.



,,Wanneer precies is afhankelijk van de opbouw, maar de verwachting is een aantal dagen later”, stelt Pauline van Schie, directeur opvang en begeleiding van het COA.



Het grootste gedeelte van de mensen, die nu al in plaatsen als Harskamp, Amsterdam en Zoutkamp zitten, bestaat naar haar zeggen uit gezinnen met kleine kinderen. ,,Dat is dus ook de grootste populatie die we hier gaan opvangen”, doelt ze op Heumensoord.