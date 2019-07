Afschot wilde zwijnen op Veluwe ligt op schema

In juli zijn tot nu toe 1260 wilde zwijnen afgeschoten. Eenzelfde aantal wordt in augustus verwacht. Opgeteld is het ongeveer 60 procent van het quotum á 4200 zwijnen dat dit jaar mag worden afgeschoten.

Naar schatting leven er ongeveer vijfduizend zwijnen op de Veluwe. In verband met de leefbaarheid heeft de provincie besloten dat de populatie moet worden teruggebracht naar 1500. Het is een flink contrast met vorig jaar. In de tropische julimaand werd de helft van het verwachte aantal zwijnen afgeschoten.

,,De situatie is lang niet zo urgent", weet Koffeman. ,,Het is nu ook droog en warm in de bossen, maar het gaat meer met pieken. De hoosbuien hebben amper invloed op de watervoorraad, maar het vocht blijft wel hangen. Bomen kunnen er langer van profiteren en zwijnen kunnen beter overleven."

Meer biggen

Wat meespeelt: er zijn dit jaar simpelweg meer biggen. ,,Vorig jaar was de berekening vier biggen per zeug. In de zomer was het bijna nul", constateert Koffeman. ,,Door de droogte werden de dieren later drachtig. Zwijnen werden niet in de zomer geboren, maar in de winter. Zij gelden nu nog steeds als biggen, waardoor we beter kunnen beheren."

De meeste zwijnen worden in juli en augustus afgeschoten. Het zijn de maanden waarin de zwijnen afkomen op het lokvoer in de bossen. Als in het najaar de beukennootjes vallen wordt het leefgebied van de dieren groter en wordt het afschieten lastiger.