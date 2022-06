Agenten lossen waarschuwingsschoten in Bennekom, man (36) aangehouden na achtervolging

Agenten rukten rond 05.00 uur vanochtend uit naar de Diedenweg in het dorp. Aanleiding daarvoor is volgens de Bennekomse wijkagenten ‘een lopend onderzoek’.



Er was voor de politie aanleiding om te vermoeden dat de verdachte in het bezit was van een wapen. Daarom werden de schoten gelost, aldus een woordvoerder.



Vrvolgens ontstond volgens de wijkagenten een achtervolging. ‘Hierbij is de verdachte door meerdere tuinen in de omgeving van de Bosweg, de Diedenweg en de Vernylaan gerend’, aldus de politie, waarna hij kon worden achterhaald en ingerekend.



Mogelijk heeft de verdachte daarbij iets verloren of van zich af gegooid. De wijkagenten hopen dat buurtbewoners die iets verdachts in hun tuin vinden, zich melden. De politie wil niet zeggen wat de precieze aanleiding was voor de actie.