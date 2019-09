Agenten trekken wapens om Edese automobiliste (55) te pakken die op hen inreed en politieauto ramde

Agenten controleerden rond 23.00 uur op de Westzoom in Lunteren. Die weg was vanwege werkzaamheden afgesloten, maar de vrouw negeerde dat.

110 kilometer per uur

De Edese negeerde aanvankelijk ook het stopteken van de politie. Even verderop zette ze haar wagen toch langs de kant, maar ze werkte verder niet meewerken. De vrouw hield de portieren gesloten. Toen een agent een autodeur wilde openen, reed de vrouw plotseling weg. De politie zette de achtervolging in. Daarbij haalden de voertuigen hoge snelheden. Op een gegeven moment reden ze 110 kilometer per uur door Lunteren. De automobiliste stopte voor de tweede keer. Agenten liepen naar haar auto toe, maar toen besloot ze opnieuw weg te rijden.

Inrijden op agent

Ze reed daarbij in op een agent, die weg moest springen om niet te worden geraakt. Wel raakte de vrouw met haar wagen een portier van een politieauto.



De achtervolging eindigde in het buitengebied van Lunteren. Daar reed de vrouw zich vast in een schuur op een boerenerf. De agenten besloten dit keer hun vuurwapens te trekken om haar aan te houden. De Edese bleef echter weigeren haar portieren te openen. Daardoor moesten de agenten een autoruit inslaan om haar te overmeesteren. Ook daarbij verzette de vrouw zich.



De agent waarop de vrouw inreed heeft aangifte gedaan van poging doodslag. De auto van de vrouw is in beslag genomen. De recherche onderzoekt de zaak.