Agenten vinden na inval met monsterlijke pantserwagens amfetamine in Lunteren

videoLUNTEREN - De politie heeft na een inval met groots machtsvertoon in Lunteren amfetamine aangetroffen. Op het terrein zou de drugs zijn verwerkt in pillen. Dat laat een woordvoerder van de politie twee dagen na de actie weten.

De Dienst Speciale Interventies (DSI) gebruikte afgelopen zondag twee monsterachtige pantserwagens om de aanwezige(n) op het terrein aan de Klomperweg in Lunteren te overrompelen. De eenheid hield één verdachte aan nadat de poorten op de twee toegangswegen naar het erf waren geramd met een gepantserde Bear en Bearcat.

De woordvoerder: ,,De aangehouden verdachte is een mannelijke bewoner van één van de panden op het perceel. Dat is al erg herleidbaar naar zijn identiteit. Daarom geven we zijn leeftijd niet.’’

Amfetamine

De man is aangehouden vanwege de aanwezigheid van synthetische drugs: amfetamine. De politie verdenkt hem ook van het bewerken van die speed en van voorbereidingshandelingen om nog meer drugs te bewerken.

,,Het was een locatie waar synthetische stoffen verder werden bewerkt naar pillen. Alle spullen voor dat productieproces zijn inmiddels vernietigd.’’

Volledig scherm Een Bearcat op het erf van de boerderij in Lunteren. © PMN

Hakken en zagen

De inval in aan de Klomperweg stond op zich. ,,We zijn op basis van informatie en onderzoek de locatie in Lunteren binnengevallen.’’ De woordvoerder sluit meer aanhoudingen echter niet uit.

Tientallen agenten van de DSI doorzochten de twee woningen en schuren die op het lap grond staan pal tegenover de hersteld hervormde kerk. Er werd gehakt en gezaagd.

Verborgen ruimtes

De woordvoerder: ,,Operators van de DSI zijn uitgerust om veilig op te treden in situaties waarvan je niet weet wat je gaat aantreffen. Daarnaast was er informatie dat er mogelijk verbogen ruimtes waren op een groot en onoverzichtelijk terrein.’’

Ze vervolgt: ,,En de informatie die voorhanden was, kon ook duiden op de aanwezigheid van giftige chemicaliën met alle risico’s van dien. We hebben het zekere voor het onzekere genomen en gebruik gemaakt van hun expertise. We weten namelijk dat in het algemeen achter ondermijnende criminaliteit als deze zware criminelen kunnen zitten.’’