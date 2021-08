Agenten waarschuwen ondanks drie aanhoudingen voor fietsendiefstal Ede: ‘Meldingen doen helpt echt’

‘Drammen’ voor een extra slot, maar Veenenda­lers willen er niet aan: aantal fietsen­dief­stal­len explosief gestegen

16 juli VEENENDAAL - Het aantal fietsendiefstallen in Veenendaal is dit jaar flink gestegen. Vooral in het centrum is het vaak raak. En daar is de Veenendaalse fietser deels zelf schuldig aan. ,,Zet je fiets met een goed slot vast aan een fietsenrek.”