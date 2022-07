Agractie-voorman Bart Kemp is tegen geweld, maar: ‘Wij blijven de druk zetten die nodig is’

Narrig, vrolijk, serieus, zelfverzekerd

Het is de schapenhouder uit Ede ten voeten uit. Soms is hij narrig, dan weer vrolijk, vaak serieus, op het eerste oog altijd zelfverzekerd. In de maand dat deze site hem volgde, kwam die combinatie van karaktertrekken steeds voorbij.



In de intense weken waarin de boerenprotesten steeds grimmiger zijn geworden balanceerde hij op een dun lijntje. Hij moest er zijn voor de boze boeren die zich geen raad weten met hun emoties, maar wil ook waken voor agressie en uitwassen in de stikstofdiscussie.



Kemp (45) is een christelijk man die tegen geweld is. Opzienbarend was het dan ook dat juist hij het woord ‘oorlog’ in de mond nam. Maar een onderzoek van EenVandaag wees uit dat boeren het meest vertrouwen hebben in ‘zijn’ Agractie, meer dan in land- en tuinbouworganisatie LTO of in Farmers Defence Force.