Airfryer vliegt in brand terwijl bewoner kroket bakt

Jong en verward meisje belandt in de sloot langs de weg in Lunteren

23 april LUNTEREN - Aan de Barneveldseweg in Lunteren is vrijdagavond een gewond jong meisje in de sloot beland. Het is niet duidelijk hoe ze daar terecht is gekomen. Ze was niet aanspreekbaar en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.