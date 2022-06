Al járen gaat het mis in de vakantieparken: van een verwaarloosde baby tot doorgeladen vuurwapens

Nu er deze week een rapport ligt van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland over de vakantieparken in dit deel van het land, lijkt het misschien dat het nieuw is dat criminelen de vakantieparken misbruiken voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, maar niets is minder waar.



Destijds, op 18 mei 2020, werd de toen 40-jarige Joost R. aangehouden op een vakantiepark in Ede. Hij was de neef van de beruchte Brabantse crimineel Martien R. en volgens het Openbaar Ministerie was hij sinds november 2019 op de vlucht.