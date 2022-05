Al ruim 750 afgeschreven witte fietsen van Hoge Veluwe naar Marokko

Al meer dan 750 witte fietsen van Nationaal Park De Hoge Veluwe hebben een tweede leven gekregen in Marokko. De voorlopig laatste lichting van ruim 250 afgeschreven leenfietsen is eerder deze maand per vrachtwagen naar Noord-Afrika verscheept.

Het is een jarenlange traditie om de witte fietsen in degelijke staat een nieuwe bestemming te geven. Na zes jaar trouwe dienst worden ze niet langer worden gebruikt om bezoekers gratis de Hoge Veluwe te laten verkennen.

Galapagoseilanden en Polen

In 2014 gingen 242 exemplaren naar de Galapagoseilanden, een eilandengroep in de Stille Oceaan ten westen van Ecuador. Drie jaar later werden driehonderd fietsen geschonken aan Nature Park Oldra Delta in Polen.

,,Nog eerder gingen er fietsen naar Tanzania”, zegt een woordvoerder van De Hoge Veluwe. ,,De laatste jaren is er een warme band ontstaan met een organisatie in Marokko. De fietsen worden verdeeld over verschillende basisscholen, waar kinderen vaak van huis een te grote afstand lopend moeten afleggen. Het schoolverzuim is met de komst van de fietsen flink verminderd.”

De scholen liggen vaak in, of in de nabijheid van nationale parken in Marokko. De fietsen die vorige maand vertrokken, worden ingezet nabij Natuurpark Bouhachem.

Quote Elke impuls die Marokko krijgt zich verder te ontwikke­len als fietsland, juichen we alleen maar toe. Woordvoerder De Hoge Veluwe

‘Mooie samenwerking’

,,Daar wonen gezinnen vaker in meer afgelegen gebieden. De aanwezigheid van parken zorgt voor een extra link voor een mooie samenwerking”, zegt de voorlichter. ,,Kinderen krijgen op scholen ook les in fietsonderhoud, daar is dan vaak een lokale rijwielhersteller bij betrokken.”

Er worden steeds vaker fietsen (‘niet onze witte fietsen’) gebruikt om met een natuurgids observatieplekken in natuurparken te bezoeken, zegt de woordvoerder. ,,Ook in steden is er een toename van rondleidingen op de fiets. Elke impuls die Marokko krijgt zich verder te ontwikkelen als fietsland, juichen we alleen maar toe.”

Meer witte fietsen in het park

Hij verwacht dat het witte fietsenproject in Marokko in samenwerking met stichting Kantara de komende jaren wordt voortgezet. ,,We hebben op dit moment zo’n 1800 witte fietsen op het park. Dat aantal wordt de komende aantallen uitgebreid richting tweeduizend.

,,Er wordt nog altijd veel gebruik van gemaakt. Soms zorgt dat voor logistieke uitdagingen. Dan staan er opeens geen fietsen bij de ingang Otterlo en wel meer dan genoeg aan de Hoenderlose kant of in het centrum van het park. Met de straks gecreëerde uitbreiding denken we dat probleem beter te kunnen tackelen.”

In 2024 is het vijftig jaar geleden dat de eerste witte fietsen werden geïntroduceerd in Nationaal Park De Hoge Veluwe.