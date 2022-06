Alarm over georganiseerde misdaad in vakantieparken: ‘Niet alleen maar brave gezinnetjes’

Meer Gelderse boeren krijgen hekken tegen de wolf: ‘Na de zomer gaan de wolven weer volop toeslaan bij schapen’

ARNHEM - Meer Gelderse boeren krijgen de beschikking over hekken om hun kuddes te beschermen. Nu krijgen veel boeren pas ondersteuning van de provincie in speciaal aangewezen wolvengebieden of als wolven in een gebied al veel schapen hebben aangevallen.

8 juni