Alarmfase 1 bij COA: zoektocht naar opvang asielzoekers zit muurvast

Dinsdag werd bekend dat er op dit moment al extra vluchtelingen in het opvangkamp bij Heumensoord worden opgevangen omdat het simpelweg te druk is in Ter Apel, de plek waar alle asielzoekers bij aankomst terechtkomen. De gemeente Nijmegen stemde in met die noodgreep. ,,Als de nood hoog is, dan help je’’, zo zegt een woordvoerder.



In de afgelopen week kwamen er ruim 1200 asielzoekers aan in Nederland, een week daarvoor ongeveer net zoveel. Tot en met september lag dat getal gemiddeld rond de vijfhonderd. Die nieuwe asielzoekers zijn niet alleen geëvacueerde Afghanen, ook mensen uit bijvoorbeeld Eritrea en Syrië.



,,Gezinsherenigingen hebben lang stil gelegen vanwege het coronavirus‘’, zegt een woordvoerder van het COA. ,,Dat komt nu allemaal massaal op gang.’’

Noodopvang én nieuwe asielzoekerscentra gezocht

Gemeenten worden door het COA daarom nu gevraagd voor twee dingen: permanente locaties voor de vestiging van het AZC én de noodlocaties voor vluchtelingen zoals die er nu nog zijn in Heumensoord en Harskamp. Die noodopvang gebeurt vanaf volgende week ook in evenementenhallen, onder meer in Goes.



Dat zorgt voor kritiek van de kant van Vluchtelingenwerk Nederland. De organisatie meent dat Nederland met de opvang in sporthallen door een ondergrens heen zakt.



Sommige gemeenten zetten juist nu de rem erop. Komende maandag vergaderen Gelderse gemeenten op het provinciehuis, hoe zij verder nog kunnen helpen. Het vermoeden is immers dat de komende maanden de vluchtelingenstroom net zo groot blijft.

Quote Natuurlijk verdienen deze vluchtelin­gen een woning. Ik vind het alleen raar dat déze nood door gemeenten wél wordt gezien, terwijl ik altijd tegen een muur oploop als ik huisves­ting wil regelen voor arbeidsmi­gran­ten

‘Grote wil’

Volgens de Gelderse commissaris van de koning John Berends is er inmiddels grote wil bij provincies en gemeenten om hulp te bieden bij de opvangcrisis.



Bereidheid om locaties van het COA te huisvesten is er doorgaans niet zomaar. Hoewel Velp gisteren liet weten 130 vluchtelingen willen te gaan opvangen, zijn gemeenten vaak ook huiverig. Lang niet alle inwoners zien een COA-locatie zitten.



Recent ging uitbreiding van een azc in Winterswijk (van 400 naar 500 bewoners) niet door, vanwege klachten uit de buurt over overlast van de asielzoekers. Ook in Overloon sluit een AZC vanwege de vele overlast in de afgelopen jaren. Ondertussen vrezen betrokkenen en deskundigen dat de drukte bij het COA grote gevolgen gaat hebben in de komende jaren.