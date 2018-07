Alle bosjes weg bij homo-ontmoetingsplek langs de A12, belangenclub boos

In dat stukje bos gaat Rijkswaterstaat nu de lage bosjes weghalen en alle bomen opkronen tot drie meter hoog. Kort gezegd betekent het dat de plekken een stuk kaler zijn en alles te zien is vanaf de parkeerplaats.



Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat voldoet de parkeerplaats daarmee aan de richtlijnen die er zijn voor de verzorgingsplaatsen langs de snelwegen. ,,Dit is een standaard richtlijn op het het gebied van groen en sociale veiligheid. We kijken momenteel naar alle 25 verzorgingsplaatsen zonder voorzieningen. We merken dat er steeds meer verkeer is en dat er veel klachten zijn over afval, ook in het groene deel naast de parkeerplaats.’’