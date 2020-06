Alle rijstroken van A1 bij Voorthuizen weer open na ongeluk met drie voertuigen

Vrouw raakt bekneld in wildroos­ter: brandweer Otterlo moet uitrukken

23 juni OTTERLO - Een vrouw is dinsdagochtend rond 11.45 uur met haar fiets gevallen op een wildrooster in Otterlo. Ze raakte daarbij met haar been bekneld tussen de metalen spijlen. De brandweer is uitgerukt om haar te bevrijden.