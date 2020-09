Alles is anders bij de herdenking op de Ginkelse Heide: ‘Zo vreemd’

Buurts­praak Ede en Veldhuizen dit jaar in de Oude Kerk

18 september EDE - Buurtspraak Ede en Veldhuizen ging dit jaar net even anders. Waar inwoners en geërfden normaal gesproken met groten getale samenkwamen, was er nu sprake van een kleinere groep die zich verzamelde in de Oude Kerk in Ede. Oud-politica en voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet hield een toespraak.