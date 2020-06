Almatine wordt eerste vrouwelijke predikant van haar kerk in Nederland

De CKV-gemeente De Open Poort heeft Leene namelijk beroepen als predikant en dat is een primeur binnen de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Als Leene het beroep aanvaardt (in principe is dat een formaliteit want ze solliciteerde zelf op de functie) wordt ze de eerste vrouwelijke CKV-predikant in Nederland. En verruilen zij en haar gezin later dit jaar het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch voor de Veluwe.



Gefeliciteerd met deze primeur! Bent u daar blij mee?

,,Ik vind het een eer. Ik was er niet op uit, maar ik vind het wel ontzettend mooi om als eerste over de drempel te stappen. Ik ben daar heel dankbaar voor. Voor mezelf, maar ook voor andere vrouwen."