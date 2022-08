Als Barneveld te weinig goedkope huurwoningen bouwt, vreest Ede de komst van Barnevelders naar zijn huurhuizen

Bijkomende complicatie: de twee gemeenten horen allebei bij de regio Foodvalley. ,,Als je je inschrijft voor een huurwoning in Barneveld, kun je die ook toegewezen krijgen in Ede”, aldus Meijer.

Den Haag heeft alle gemeenten opdracht gegeven om bij alle bouwprojecten minimaal 30 procent sociale huur te programmeren. ,,Wageningen en Veenendaal doen het wat dat betreft goed”, weet Meijer. ,,Ede zit daar met de huidige voorraad onder, wij zitten op 22 procent of zo en de andere gemeenten in Foodvalley ook. Wij hebben in het coalitieakkoord gezegd: minimaal 30 procent sociale huur en daarboven 5 tot 10 procent sociale koop.”

Quote Het kan natuurlijk niet zo zijn dat Barneveld zegt dat het geen sociale huurwonin­gen hoeft te bouwen, omdat daar geen vraag naar is en dat Ede die vraag juist aan het beantwoor­den is Leon Meijer, wethouder Ede

Huur of koop

Volgens Meijer wilde Barneveld kijken naar de woonbehoefte van zijn inwoners. ,,Want daar zeggen ze dat je dat percentage wel kan aanhouden, maar traditiegetrouw wordt er eerder gekocht dan gehuurd. Dus Barneveld gaat nog onderzoeken hoe de vraag daar is. Ze committeren zich niet op voorhand aan die 30 procent sociale huur.”

Meijer houdt in de gaten of veel Barnevelders naar Edese sociale huurwoningen verhuizen. ,,Als blijkt dat dit zo is, dan gaan we het gesprek met Barneveld aan. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat Barneveld zegt dat het geen sociale huurwoningen hoeft te bouwen, omdat daar geen vraag naar is en dat Ede die vraag juist aan het beantwoorden is.’’

De wethouder heeft de Edese woningcorporatie Woonstede gevraagd hoe het op dit moment zit. Op dezelfde vraag van De Gelderlander verwijst Woonstede naar de organisatie Huiswaarts.nu. Daar schrijven alle zoekers naar een huurwoning in Foodvalley zich in. Huiswaarts.nu kan nu echter geen cijfers geven.

Barneveld doet het beter

Barneveld heeft op dit moment 24,6 procent sociale huur binnen de woningvoorraad van de gemeente, meldt woordvoerder Michiel van Werven. Dat ligt dus nog hoger dan in Ede. Hij erkent dat Barneveld weet van de opdracht uit Den Haag: ,,Het college is zich zeer bewust van dit vraagstuk en het is ook onze intentie om meer sociale huurwoningen te krijgen. In nieuwbouwplannen wordt duidelijk gekeken naar het aandeel sociaal (huur en koop) en de onderlinge verhouding daarbinnen.”

Van Werven bevestigt de bewering van Meijer over de woningbehoefte: ,,Die speelt zeker ook een rol. Zoals ook blijkt uit eerder woningmarktonderzoek is de behoefte aan (sociale) koopwoningen in gemeente Barneveld groter dan aan (sociale) huurwoningen.”