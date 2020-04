Als je gehandicapte dochter corona heeft: ‘Niet bij je kind kunnen zijn, is vreselijk’

,,Hier waren we al weken bang voor. Dit is zo beangstigend’’, zegt een aangeslagen Marianne.



De meervoudig gehandicapte Marjolein woont met acht anderen in een huis van ’s Heeren Loo in Ede. Vorige week kreeg de groep het nare bericht dat twee huisgenoten, die in quarantaine waren, zijn overleden aan het virus.



,,Echt vreselijk. Marjolein was zo verdrietig. Eén van de twee was haar maatje. Ze hadden, ondanks dat ze moeilijk communiceren, een hechte band.’’