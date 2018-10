‘Als mensen ‘stop’ zeggen, zet ik een tandje bij. Pas als ze gaan zweten, haal ik ze eruit’

,,Als mensen ‘stop’ zeggen, zet ik nog even een tandje bij. Pas als ze echt met hun ogen gaan rollen en zweten en zo, haal ik ze eruit.” De perfecte balans vinden in een spookhuis is best lastig. Het moet niet te scary zijn, maar diehard terrorfans moeten er ook voldoening uithalen. ,,De beste manier is om enge en minder enge kamers af te wisselen. Maar ik heb liever dat mensen na één kamer denken: ik ga weg, dan dat ze achteraf denken: was dit het?”



Kervel zoekt altijd naar een zo hoog mogelijk niveau, met perfecte decors en goed getrainde acteurs. ,,Ik heb ooit samen met een team een vet spookhuis neergezet in de stadskelders van Arnhem. Dan heb je de setting al mee natuurlijk. Ook de Melkfabriek in Arnhem was leuk. Het was daar ijskoud, overal drupten dingen, je hoorde voetstappen. Verder prikkelen we de zintuigen. De muziek staat hard, een rookgordijn zorgt ervoor dat bezoekers niets meer zien. En dan sla ik toe.”