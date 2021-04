Als moeflon inheems wordt, wacht wolf de kogel op Hoge Veluwe

Best raar eigenlijk. Net als de welbekende Witte Fietsen, Jachthuis Sint Hubertus, kunstwerk het Stenen Hert en het stuifzand is hij een de vijf iconen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe.



Directeur Seger van Voorst tot Voorst rept zelfs van een publiekslieveling. Terwijl veel mensen niet eens weten wat de moeflon precies voor dier is en hij zich maar zelden in het openbaar laat zien.



,,De kans dat je hier een hert tegenkomt, is veel groter. Die zie je elke dag. Moeflons niet. Het zijn nomaden en ze trekken voortdurend rond. Dus je moet er echt op uit trekken om ze te zien in de open gebieden”, weet Van Voorst tot Voorst.



Dan nog is het een behoorlijke uitdaging. Op de ruim 10.000 voetbalvelden aan oppervlakte leven er op basis van de voorjaarsstand ‘slechts’ een kleine 250.