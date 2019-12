‘Als patiënt en als huisarts moet je geen last van hebben van krappe zorgbudgetten’

OPROEP



Patiënten kunnen in een deel van de Gelderse ziekenhuizen dit jaar niet meer terecht voor alle behandelingen. De ziekenhuizen zijn door hun geld heen. Vooral in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede zijn de problemen groot.



Heb jij last van deze zorgstop en kun je pas over een tijd terecht in het ziekenhuis? Dan komt De Gelderlander graag met u in contact. Je kunt mailen naar redactie.vallei@gelderlander.nl of een berichtje sturen via WhatsApp op 09700-1834299.