Andere inrichting van gevaarlijke Westzoom in Lunteren: ‘50 kilometer per uur afdwingen’

met video Gewonden bij ernstig ongeluk bij Lunteren, twee traumaheli­kop­ters opgeroepen

Twee auto's zijn zondagavond op elkaar gebotst op de Lage Valkseweg tussen Lunteren en Wekerom. Twee van de drie inzittenden raakten gewond. Eén slachtoffer is met spoed en onder begeleiding van een trauma-arts naar het Universitair Medisch Centrum in Utrecht vervoerd. Ook een tweede slachtoffer is met spoed naar dat ziekenhuis gebracht. Ook de bestuurder van een BMW is naar het ziekenhuis gebracht ter controle.

30 oktober