Angst voor files door 100.000 huizen is niet nodig, zegt deze ‘fietsprofessor’: ‘Waarom is in de file staan een probleem?’

Over de toegangswegen naar de Edese nieuwbouwwijk Enka is jarenlang veel te doen geweest. Het zijn er nu twee, maar het was er slechts eentje. Daar staat in de spits regelmatig een rij auto’s te wachten om de drukke Bennekomseweg op te komen. Nu er door de gemeente nog een nieuwe woonwijk wordt gepland, maken burgers van de Enkawijk zich opnieuw zorgen om het verkeer.

Marco te Brömmelstroet, hoogleraar Stedelijke Mobiliteitstoekomst aan de Universiteit van Amsterdam én inwoner van de wijk, snapt er weinig van. ,,Waarom is het een probleem als een paar mensen in de ochtend even in de file staan? Misschien brengt hen dat er wel toe om anders te gaan reizen.”

Quote Deze wijk staat pal naast een station en toch vinden we het nodig om al die ruimte aan de auto’s te geven. Marco te Brömmelstroet

De toon is gezet. In alles wil Te Brömmelstroet laten zien dat het tijd is om eens anders naar het verkeer in Nederland te kijken ,,Er wordt steeds maar naar de auto gekeken. Maar deze wijk heeft een veel beter ontsluiting dan die weg: een intercitystation. En fietspaden en wandelroutes.’’



Even later: ,,In dit straatje mogen mensen 30. Waar slaat dat op? Dat is veel te hard. Mijn kinderen kunnen daardoor niet op straat spelen.”