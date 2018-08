Angstig avontuur op Lombok: 'We zijn nu wel klaar met de aardbevingen'

Food Valley wil vinger in de pap bij komst grote bedrijven

6 augustus VEENENDAAL - Een groot bedrijf dat straks in Veenendaal neer wil strijken? Regio Food Valley wil dat graag weten. Want de 'grote vissen' moeten straks op de beste plek terecht komen. En misschien is dat wel in Ede in plaats van Veenendaal.