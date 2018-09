Apache maakt voorzorgslanding op Ginkelse Heide bij Ede

Een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht laat weten dat de Apache, die vanaf vliegbasis Gilze-Rijen in Noord-Brabant bezig was aan een reguliere oefening, mogelijk tot woensdagochtend op de Ginkelse Heide blijft staan. Bewakers blijven bij de helikopter.

,,Er kan van alles aan de hand zijn geweest’’, meldt de voorlichter. ,,Misschien was er iets met de motor of was er sprake van bepaalde gedragingen, zoals trillingen.’’ Een echt gevaarlijke situatie heeft zich, volgens hem, niet voorgedaan. De Apache is 'netjes' op de grond gezet en nadat de piloten zelf geen mankement konden ontdekken, is het DART ingeschakeld.