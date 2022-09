Appartementen ontruimd in Ede nadat CO-melder afging

In de achtertuin van Priya en Roepesh staat een metershoge bananen­plant: ‘Ongeloof­lijk’

Metershoge bananenplanten. Je komt ze met enige regelmaat tegen in de tropische jungles van Colombia, Costa Rica of de Filipijnen. Maar ook in het iets minder tropische Ede is sinds kort zo’n groene kolos te vinden.

