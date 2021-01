Appartementencomplex Ede ontruimd vanwege brandende auto in parkeergarage

nieuw in de vallei Zonder corona was De Bierenwin­kel in Ede nu een eetcafé geweest

30 december Als het coronavirus er niet geweest was, had De Bierenwinkel van Tonny van Brummelen ook niet bestaan. Dan was de ruimte aan het Maandereind in Ede een eetcafé geweest, in directe verbinding met zijn speciaalbiercafé Substitute aan de Nieuwe Stationsstraat, dat momenteel gesloten is.