Arnhemmer bestraft voor exploitatie megawietkwekerij in Ede ondanks inzet katvanger

Een Edese ondernemer keek vreemd op toen hij op 20 april 2018 eens een kijkje ging nemen in een door hem verhuurd bedrijfspand aan de Hoefweg in Ede. Niet alleen ontdekte hij in de vloer op de begane grond een luik dat er nooit had gezeten, ook hoorde hij stemmen die uit het niets leken te komen.



Nadat hij het luik had geopend, kwam hem een jongeman uit een trapgat tegemoet die paniekerig uitriep: „Je hebt ons betrapt, we hebben hier een wietplantage.” Toen de verbijsterde ondernemer in de hem onbekende ruimte afdaalde, ontdekte hij dat daar vier kelderruimtes van bij elkaar 50 vierkante meter waren uitgegraven waar ruim 1300 wietplantjes stonden te groeien.