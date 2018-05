Asbest Ede houdt showrooms van autodealers dicht op Pinkstermaandag

Dealers moeten schoonmaken

In totaal vallen 24 adressen binnen het gebied dat Ede afsluit tot de asbestdeeltjes zijn verwijderd. Ondernemers en eigenaren van de panden in dat gebied zijn gisteravond laat door de gemeente geïnformeerd over de situatie. ,,'s Ochtends hadden we nog de indruk dat het allemaal meeviel, naarmate de dag vorderde, werd steeds meer duidelijk dat de asbest verder verspreid was dan werd aangenomen en dat we in een ingewikkelde situatie zijn beland’’, erkent de woordvoerder.