Asielcrisis: weer groep Afghanen opgevangen in kazerne Harskamp

Ede niet blij met plan om overvol Ter Apel te ontlasten: ‘Laat COA vaart maken met Deelen’

Ede werkt niet mee aan het plan dat de veiligheidsregio Groningen heeft bedacht om de grote problemen bij het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel op te lossen. In een brief aan staatssecretaris Justitie en Veiligheid dringt de voorzitter van de veiligheidsregio aan om een tijdelijk aanmeldcentrum te openen in een kazerne van Defensie. Daarbij wordt onder meer een Defensie-locatie in Ede ‘zeer geschikt’ genoemd.

26 juli