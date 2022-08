Asielzoekers arriveren in oktober op Kop van Deelen

Minder kamers beschik­baar voor Wageningse eerste­jaars studenten

WAGENINGEN - Er hebben zich dit jaar iets minder eerstejaarsstudenten ingeschreven voor een kamer van studentenhuisvester Idealis in Wageningen of Ede. Toch zijn er op dit moment minder kamers beschikbaar dan voorgaande jaren. Idealis gaat er overigens wel nog steeds vanuit dat iedereen die dat wil per 1 mei 2023 een kamer heeft.

10 augustus